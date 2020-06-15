Pençe-Kartal: Dünyaya mesaj mı, rutin bahar operasyonu mu?

Pençe-Kalkan uluslararası bir mesaj mı, rutin bir bahar operasyonu mu? Uzmanlar değerlendirdi.TSK’nın Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine dönük “Pençe-Kartal" operasyonu, Libya’da ve Suriye’de barış arayışlarının hızlanmasına karşın bir türlü sonuç alınamadığı dönemde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerindeki hedeflerin havadan bombalandığını, 81 hedefin imha edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı ve AKP yönetimi “operasyonlar sürecek” mesajına vurgu yapıyor.

"Bölgedeki tüm PKK uzantılarına mesaj"

Peki operasyon ne anlama geliyor? Güvenlik uzmanı Nihat Ali Özcan, Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonun hem Irak hem de Suriye politikalarıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Suriye’nin kuzeyinde Kürt grupların bir araya gelme hedefini koruduğunu ancak Türkiye’nin bu yönde tavizkar olmayacağını her fırsatta gündemde tuttuğunu söyleyen Özcan, “Bu konuda Amerika’yla da uyumlu bir politika yakalanmış durumda. Kuzey Irak’taki hedefler bombalanarak bölgedeki tüm PKK uzantılarına ciddi mesaj veriliyor” diyor.