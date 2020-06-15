Pençe-Kartal Operasyonu: TSK'nın Kuzey Irak'taki hava harekâtı hakkında neler biliniyor?

PKK'nın askeri kanadı HPG-BİM tarafından yapılan ve örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamada, örgütün "Mahmur ve Şengal'de herhangi bir aktivitesinin olmadığı" belirtildi.

"Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine TSK tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı".

Bakanlığın daha sonra yayımladığı ayrıntılı açıklamada operasyonun nedeniyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

Peki operasyonla ilgili bilinenler neler? Operasyona kim, ne tepki verdi?

BBC Türkçe'nin görüştüğü Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın bir gazeteci, KDP'nin Türkiye ile ilişkisini zedelememek için henüz bir açıklama yapmadığını düşündüğünü söyledi.

Operasyonla ilgili Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Örgüt, operasyon kapsamında Zap ve Kandil bölgelerinde faal oldukları alanların bombalandığını da belirtti ancak "buralarda herhangi bir kayıplarının olmadığını" söyledi.

Açıklamada, TSK'nın operasyonunda, sivillerin de hedef alındığı iddia edildi ve "Mahmur'da, Mahmur Mülteci Kampı'ndakilerin ve Şengal'de ise Ezidilerin saldırıya uğradığı" öne sürüldü.

Al-Sumaria'nın internet sitesinde yer alan habere göre Irak ordusunun açıklamasında, "Bu provokatif davranış iyi komşuluğun gereklilikleriyle bağdaşmamaktadır ve Irak'ın egemenliğinin aleni bir ihlalidir" ifadesi yer aldı.

Al-Sumari'nın aktardığı açıklamada ayrıca, "Bu ihlaller sona ermeli. Irak, ortak sınırı boyunca güvenliği sağlamak için Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırdır" denildi.

Operasyonun dikkat çekici özellikleri neler?

TSK, dönem dönem Kuzey Irak'ta hava operasyonu düzenliyor.

Bu operasyon ise aynı anda çok farklı noktaları hedef almasıyla dikkat çekiyor.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ettiğinin açıklanması ve buna dair fotoğraf ile video paylaşılması da dikkat çekici bulunuyor.

Ayrıca operasyonla ilgili MSB hesabından bir video klip paylaşıldı.

'Bir yıl içinde yeni depolama yaptıklarını gördük'

BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, operasyonda Mahmur'un da olmasıyla ilgili ise şunları söyledi: