Pençe Kılıç Harekatı nedir? Pençe darbesinde son durum ne oldu?

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi vuruldu. 'Pençe' operasyonları kapsamına şu ana kadar 1441 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi. İşte Pençe Harekatına dair detaylar...

PENÇE HAREKATI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "Pençe serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç yıl önce gerçekleştirildi.

Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekatıyla komandolar indirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PENÇE-YILDIRIM AÇIKLAMASI

Terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bu sefer de Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu'nu başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 2021'de Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesiyle video konferans yöntemiyle görüşerek Mehmetçik'e başarı dileklerini iletti, operasyonun başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kahraman mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Operasyon kapsamında komandolar teröristlerin inlerine girdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ateş destek vasıtaları terör hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin ilerleyen zamanda yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek'te 176, Pençe-Yıldırım'da ise 211 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TERÖR HEDEFLERİNE PENÇE-KILIÇ DARBESİ

Hafta sonu ise terör örgütüne ait hedefler bu defa Pençe-Kılıç Harekatı ile havadan vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" ifadesinin ardından uçaklar üslerinden havalanması ile başladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de imha etti.

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Akar harekata ilişkin, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA



