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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı telefonu

23.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) babasıyla telefonda görüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan harekâtla ilgili gelişmeyi bildirince şehidin babası Osman Gök memnuniyetini dile getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı telefonu

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hasancıklı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şehit toprağa verildikten sonra şehidin baba ocağına gitti. Kirişçi’nin telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehidin babası Osman Gök ile görüştü.

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"KANLARI YERDE KALMADI, KALMIYOR"

Erdoğan, Gök’e başsağlığı dileklerini ileterek, “ Öncelikle cennete uğurladığımız evladımız bizim gurur abidemiz. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz. Siz sevgililer sevgilisi peygamberimize evladımızı komşu olarak uğurladınız. Ama kanları yerde kalmadı, kalmıyor. Şu an itibarıyla 52 teröristi öldürdük. Bu artarak devam ediyor edecek. Az öncede Hulusi paşamla da görüştüm. Gerek Irak’ta gerekse Suriye’nin kuzeyinde bu operasyonlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde de ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi. Bundan tabii geri durmayacağız, kararlı bir şekilde devam edeceğiz” diyerek şehidin annesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babası Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, “Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için” dedi.

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şehit Recep Tayyip Erdoğan
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