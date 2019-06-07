Pence: 'Meksika'nın Önerisi Bizi Cesaretlendirdi'

Başkan Donald Trump’ın Meksika’dan ithal edilen ürünlere Pazartesi gününden itibaren yüzde 5 ek vergi uygulayacağını ve bu oranı kademeli olarak arttıracağını açıklamasının ardından Meksika ve ABD’li yetkililer ticaret görüşmeleri için Çarşamba ve Perşembe günleri bir araya geldi.

Trump, vergilerin Ekim ayına kadar kademeli olarak arttırılarak yüzde 25’e kadar çıkartılacağını söylemişti. Meksika’nın vergilerden kurtulmasının tek yoluysa Orta Amerika’dan ABD’ye artan göçü durdurmak için somut adımlar atmak.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Meksika’nın son önerilerinin Amerika’yı cesaretlendirdiğini söyledi ancak yine de yaptırımların Pazartesi günü yürürlüğe girmesi planında henüz değişiklik olmadığını kaydetti.

Pence, Meksika’nın yaptırımlardan kurtulmak için yeterli adımları atıp atmadığına Başkan Trump’ın karar vereceğini söyledi. Pence, müzakereci heyetlerin diğer ülkelerden Meksika’ya girenlerin Amerika’dan sığınma talep etmesini zorlaştıracak olası bir anlaşmayı da görüşüyor. Meksika başından beri Amerika’nın bu isteğine karşı çıkıyordu.