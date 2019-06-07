Pence: 'Meksika'nın Önerisi Bizi Cesaretlendirdi'

Başkan Donald Trump’ın Meksika’dan ithal edilen ürünlere Pazartesi gününden itibaren yüzde 5 ek vergi uygulayacağını ve bu oranı kademeli olarak arttıracağını açıklamasının ardından Meksika ve ABD’li yetkililer ticaret görüşmeleri için Çarşamba ve Perşembe günleri bir araya geldi.
Trump, vergilerin Ekim ayına kadar kademeli olarak arttırılarak yüzde 25’e kadar çıkartılacağını söylemişti. Meksika’nın vergilerden kurtulmasının tek yoluysa Orta Amerika’dan ABD’ye artan göçü durdurmak için somut adımlar atmak.
Başkan Yardımcısı Mike Pence, Meksika’nın son önerilerinin Amerika’yı cesaretlendirdiğini söyledi ancak yine de yaptırımların Pazartesi günü yürürlüğe girmesi planında henüz değişiklik olmadığını kaydetti.
Pence, Meksika’nın yaptırımlardan kurtulmak için yeterli adımları atıp atmadığına Başkan Trump’ın karar vereceğini söyledi. Pence, müzakereci heyetlerin diğer ülkelerden Meksika’ya girenlerin Amerika’dan sığınma talep etmesini zorlaştıracak olası bir anlaşmayı da görüşüyor. Meksika başından beri Amerika’nın bu isteğine karşı çıkıyordu.
Trump’ın vergi artışını hayata geçirmesi halinde her iki ülke ekonomisinin de bundan olumsuz etkileneceği öngörülüyor. Trump Amerikalı tüketici ve üreticilerin uğrayacağı zararı düşünmeden gümrük vergilerini dış ilişkilerde koz olarak kullanmakla eleştiriliyor.
Normandiya Çıkarması’nı anma etkinlikleri kapsamında Avrupa’ya seyahat eden Trump, Fransa’ya gitmek üzere İrlanda’dan ayrılmadan önce görüşmelerde oldukça ilerleme kaydedildiğini söyledi ancak, ‘‘Ne olacak göreceğiz. Çok etkili şeyler olacak. Meksika’ya vergilerin konulacağını söyledik ve bunda ciddiyim. Bu kararımdan çok memnunum’’ dedi.
Trump’ın Avrupa seyahatinde olduğu sırada bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ise belirsiz. Müzakerelere katılan her iki ülkeden de yetkililer bir anlaşma konusunda umutlu olduklarını ve Trump’ın vergileri en azından ertelemeye ikna olabileceğini söylüyor.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı’nda konuyla ilgili birkaç saat mesai harcadı. Bu sırada Trump’ın hukuk danışmanları ve Meksikalı yetkililer Beyaz Saray’da görüşmeler yürüttü.
Ebrard Bakanlık’tan çıkarken görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Ebrard’ın sözcüsü Roberto Velasco ise ‘‘Seçenekler değerlendirilmeye devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.
Ancak Beyaz Saray sözcüsü Mercedes Schlapp verdiği bir röportajda taraflar arasında diyaloğun sürdüğünü ancak gümrük vergilerine doğru ilerlendiğini, zira Meksika’nın önerilerinin yetersiz olduğunu söyledi.
Çarşamba günü yapılan görüşmelere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla birlikte başkanlık eden Pence, ‘‘Güneydeki komşumuz Meksika’ya yasadışı göçmen akışını önlemek için daha fazlasını yapması gerektiğini açıkça ilettik’’ diye konuştu.
Amerika, Meksika’nın güney sınırını sağlamlaştırmasını, ayrıca ‘‘güvenli üçüncü ülke’’ anlaşmasına dahil olmasını istiyor. Bu anlaşma kapsamında ABD’ye ulaşmak için Meksika’ya giden Orta Amerikalı göçmenlerin Meksika’dan sığınma talep etmeleri tasarlanıyor. Ancak Meksika bu öneriyi reddediyor.
Ancak Meksikalı yetkililer son olarak Perşembe günü müzakere masasına geri dönerek ve Pence’in taleplerini yerine getireceklerini söyleyerek Amerikalı yetkilileri şaşırttı.
Meksika sınırına göçmen akışını durdurmak Trump’ın 2020 seçim kampanyası için büyük önem taşıyor.
İç Güvenlik Bakanlığı arşamba günü ABD Sınır Devriye biriminin sınırda son on yılın en yüksek tutuklama rakamına ulaştığını açıkladı. Mayıs ayında sınırda 132 bin 887 kişi gözaltına alındı. Bunların 84 bin 542’sinin birlikte seyahat eden yetişkin ve çocuklar olduğu, 11 bin 507’sininse yalnız çocuklar olduğu belirtildi.
Öte yandan federal hükümet Texas’ta göçmen çocukların kalacağı 3 bin yataklı yeni bir tesis açmaya hazırlanıyor.
Texas’ın Carrizo Springs kentinde açılacak tesiste, daha önce sınırdaki petrol işçileri barınıyordu. Mülteci yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre tesiste 1600 çadır kurulacak.
Merkez ayrıca Georgia eyaletinin Montana kentinde ve Oklahoma’da 1400 çocuğa daha barınak olacak tesisler açmaya hazırlanıyor.
Yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçarak Orta Amerika’dan gelen çocukların büyük kısmı yanlarında aileleri olmadan sınırı geçiyor. Yetkililer, çocukların kendilerine bakacak yakınlarının yanına gitmek üzere serbest bırakılıp bırakılamayacaklarını araştırıken onları gözaltında tutuyor.
Yeni tesislerin açılabilmesi için mevcut tesislerdeki çocuklara öğretmen, hukuki yardım ve İngilizce dersi gibi bazı hizmetlere ayrılan bütçelerden kesinti yapıldı.
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