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Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından bugün düğmeye basıldı.

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi.Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi.

Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harakatı ile ilgili yeni görüntüler yayınladı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonla koordineli olarak; uzun menzilli kara ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos’ta tespit edilen terörist hedefler de vuruluyor.

Gece icra edilen hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birliklerimiz, PKK’lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
pençe operasyonu Hakurk

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