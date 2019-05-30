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Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.
'BİR TANESİNİ BANA VERSİNLER DE EZEYİM'
Törende, bekar olan şehidin anne ve babası Ayşe- Halis Taşhan ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı anne Ayşe Taşhan, göğsüne iğne ile takılan oğlunun fotoğrafını öpüp, 'Kuzum' diye gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin bir silah arkadaşı başsağlığı dilediği Taşhan ailesinin acısını paylaştı.
Bu sırada şehidin annesi Ayşe Taşhan, "Götürsünler beni, bir tanesini bana versinler ezeyim onu. Ezeyim, paralayayım" dedi.
'İNLERİNE GİRİN, SAĞ BIRAKMAYIN'
Şehidin kız kardeşi de kendilerine başsağlığı dileyen şehit uzman çavuşun silah arkadaşından dikkatli olmalarını isteyerek, "İnlerine girin onların. Sağ bırakmayın, hiç sağ kalmasınlar" diyerek, PKK'lı teröristlere lanet etti.
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit uzman çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı gözyaşları arsında Türkoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandıPençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandıPençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandıPençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandı

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