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'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 00:23 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Mücahit YOLCU-Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL/HAKKARİ, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

TSK'nın, 27 Mayıs akşamı terör örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında, Goraspi Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazeleri, akşam saatlerinde helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. Şehitler için General Ahmet Başyurt Kışlası'nda düzenlenen uğurlama törenine; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

SİLAH ARKADAŞLARI TEKBİRLERLE TABUTLARA OMUZ VERDİ

Tören mangası tarafından helikopterden alınarak alana getirilen şehitler için saygı duruşunda bulunup, özgeçmişleri okundu. Ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Kuran okunup, dua edildi. Her ikisi de bekar olan şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, tören mangası tarafından omuzlandı. Bu sırada şehitlerin silah arkadaşları, koşarak tabutlara omuz verip, tekbirler eşliğinde helikoptere kadar taşıdı. askeri helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Piyade Teğmen Aydın’ın cenazesi Giresun'a, Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi.

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