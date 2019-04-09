Pençe' operasyonunda PKK'nın lider kadrosundaki terörist, etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında örgütün sözde lider kadrosunda yer alan 'Savaş Porsipi' kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, geçen 30 Mart tarihinde, Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristlerin kullandığı hedeflere hava harekatı düzenledi. 'Pençe' adı verilen operasyonda, Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerine eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen PKK'lı teröristlerin vurulduğu açıklanmıştı.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORDU

Bakanlığın resmi internet sitesinde bugün yapılan açıklamada, söz konusu operasyon kapsamında örgütün sözde lider kadrosunda yer alan 'Savaş Porsipi' kod adlı Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Pençe' operasyonu kapsamında, PKK bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosundan kırmızı listede aranan 'Savaş Porsipi' kod adlı Mehmet Soysüren'i, 3 günlük izlemeyi müteakip, Irak kuzeyine icra ettiği başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirmiştir" denildi. Mehmet Soysüren'in örgütün sözde özel güç sorumlusu olduğu öğrenildi.

ANKARA, (DHA)

