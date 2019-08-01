HABER

"Pençe" PKK’yı köşeye sıkıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekatı, sadece terör örgütüne ait hedeflerin imha edilmesiyle sınırlı kalmazken örgütün içten de çöküntüye girmesini sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe Harekatı, sadece terör örgütüne ait hedeflerin imha edilmesiyle sınırlı kalmazken örgütün içten de çöküntüye girmesini sağladı. Yapılan operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların arttığı, örgütün sözde elebaşlarının talimatlarını dinletememeye başladığı tespit edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Hakurk’taki terör örgütüne ait hedeflere yönelik devam eden Pençe - 1 ve Pençe - 2 harekatlarıyla, terör örgütü PKK’nın düştüğü durumun örgütün sözde elebaşılarının verdikleri talimatlarda kendini gösterdiği öğrenildi.
Operasyonların ardından terör örgütünden kaçışların artması üzerine sözde elebaşlarının motivasyon artırıcı konuşmaların yapılması talimatını paylaştığı belirtildi. Bunun etkili olmaması durumunda ise daha sert tedbirler alınması, infaz dahil çeşitli cezaların uygulanması talimatlarının verildiği bildirildi.
Güvenlik kaynakları, sözde elebaşlarının eylem emirlerinin ise operasyonlar nedeniyle mağaralardan çıkamayan teröristler tarafından tepkiyle karşılandığını, örgüt içinde korku ve panikle beraber lojistik ihtiyaçların da zirveye ulaştığını aktardı.

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Arış Dergisi’nin 14. sayısı okuyucuyla buluştuArış Dergisi’nin 14. sayısı okuyucuyla buluştu
TİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyorTİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de sokak ortasında öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekmiş

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilinin videosunu çekmiş

‘Gri’ listedeki terörist Muhammet Fadullah Kamış'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı

O teröristin nasıl yakalandığı ortaya çıktı!

İBB'den tarihi mezarların kaldırılıp yeni gömülere hazırlandığı iddialarına inceleme

Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine İBB harekete geçti

A 101 Aktüel 1 Ağustos: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

Kurban bayramı öncesi süprizler!

Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.