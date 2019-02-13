Pence: ‘Rusya Batı İttifakını Bölmeye Uğraşıyor’

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise zirvede körfez Arap ülkesi Umman’ın dışişleri bakanıyla bir araya geldi.

Hükümet yayınladığı bildiride zirvenin hedeflerinin ve “taraflı” ajandasının bölgede güvensizlik, kaos, kriz ve çatışmayı arttıracağını görüşünü dile getirdi.

İran hükümeti ise yayınladığı açıklamada ABD’nin Varşova’da yapmaya çalıştığının İran’ın Ortadoğu’daki rolünü “şeytan gibi göstermek” ve BM Güvenlik Konseyi’nin varlığına gölge düşürmek olduğunu savundu.

Pence Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya’nın doğu komşusunun teşkil ettiği tehdidin büyüklüğünün farkında olduğunu söyledi.

ABD ve Polonya’nın düzenlediği Ortadoğu zirvesi için Varşova’da bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence Rusya’yı enerji kaynakları, nükleer silahları ve Avrupa ile dünya genelinde seçimlere müdahale çabasıyla Batı ittifakını bölmeye çalışmakla suçladı.

Netanyahu’nun ofisini tarafından yayınlanan videoda Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alawi, Ortadoğu’da insanların geçmişe takılarak yaşadıklarını, ancak Netanyahu’yla yaptıkları görüşmenin bölge için yeni bir dönem anlamına geldiğini söylüyor.

Netanyahu Kasım ayında sürpriz şekilde Umman’ı ziyaret etmiş ve Sultan’ın kendisini davet etmesinin “cesur bir karar” olduğunu söylemişti.

Bu açıklamadan önce İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de zirveyle ilgli olarak ABD ile müzakerelerin “maddi manevi kötülükten” başka bir şey getirmeyeceğini kaydetmişti.

Hamaney, ABD’yle görüşmenin affedilmez bir hata olacağını söylemiş ve bunun “düşmanın önünde diz çökmek” ve “kurdun pençesini öpmek” olacağını belirtmişti.

Başkan Trump yönetimi tarafından İran merkezli olarak tasarlanan Varşova konferansının kapsamı daha sonra İsrail-Filistin meselesi, IŞİD’le mücadele, Suriye ve Yemen’i de kapsayacak şekilde genişletildi.

Toplantının içeriğinin genişletilmesinin Avrupa ülkelerinin daha fazla katılımını sağlamak için yapıldığı sanılıyor. Zira Avrupa, toplantının İran merkezli olmasından endişeli. Avrupa ülkeleri 2015’te İranla yapılan nükleer anlaşmayı ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ve Tahran’ı yeniden yaptırımlarla hedef almasının ardından hayatta tutmak için uğraşıyor.