Pence: "Suriye'deki Kürtlerle güçlü ilişkilerimizin süreceğine inanıyorum"

Pence: "Suriye'deki K\u00fcrtlerle g\u00fc\u00e7l\u00fc ili\u015fkilerimizin s\u00fcrece\u011fine inan\u0131yorum"PARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Senat\u00f6r Graham: Yapt\u0131r\u0131mlar kapsam\u0131nda ABD vatanda\u015flar\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye devlet tahvili almas\u0131 yasaklanacakPence: "Ate\u015fkesin uygulanmas\u0131yla olas\u0131 ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 da ortadan kalkacak. Ba\u015fkan Trump ekonomik yapt\u0131r\u0131mlardan vazge\u00e7meyi kabul etti"
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