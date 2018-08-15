HABER

Pence: Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmesin

15.08.2018 23:49 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin misilleme vergileri "yanlış bir adım" olarak nitelendirilirken Başkan Yardımcısı Pence, "Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmezse iyi olur" mesajı verdi.

Pence: Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmesin

Türkiye ile ABD arasında tırmanan kriz ile ilgili Beyaz Saray'dan art arda iki açıklama geldi. Türkiye'nin ABD menşeli ürünlere yönelik açıkladığı misilleme vergilerin ardından gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin vergileri kesinlikle üzücüdür ve yanlış yönde atılmış bir adımdır. ABD'nin Türk ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu vergiler ulusal güvenlik kaynaklıydı. Onlarınki ise misilleme" diye konuştu.

Sanders, ABD'nin Türk çeliğine uyguladığı ek gümrük vergilerinin Brunson'ın serbest bırakılması durumunda da yürürlükte kalacağını söyledi.

"Ekonomik sorunların nedeni ABD değil"

Sanders, ABD ile yaşanan krizin Türk Lirasına etkileriyle ilgili soruya ise "durumu takip ettikleri" yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Türk ekonomisindeki durumun ABD'nin attığı adımlarla ilgili olmadığını savunarak "Türkiye'nin ekonomik sorunlarının uzun vadeli eğilimlerin bir parçası olduğunu, kendiliğinden oluştuğunu ve ABD'nin eylemlerinin bir sonucu olmadığını" belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson ile ilgili olarak da, "Çok iyi bir kişi ve güçlü bir Hristiyan olarak bildiğimiz, yanlış hiçbir şey yapmamış biri olan Brunson'a çok adaletsiz, çok kötü muamele edildi" diye konuştu.

Pence: Trump'ın kararlılığını test etmeyin

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den de aynı saatlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi. Pence, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Brunson'ın masum biri olduğunu" ve "ABD Başkanı Trump ve kendisinin Brunson serbest bırakılana kadar kararlılıkla mücadele edeceğini" belirterek "Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın kararlılığını test etmeye kalkmazsa iyi eder" mesajı verdi.

Trump yönetiminin Türk ürünlerine ek gümrük vergilerini ikiye katlamasına Türkiye misilleme yapmış ve ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri Çarşamba günü iki katına çıkarmıştı.

Ticari ilişkilerdeki gerilim, Trump yönetiminin Mart ayında Türkiye dahil pek çok ülkeden çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri yürürlüğe koymasıyla patlak vermiş, bu tartışmalı kararın ardından pek çok ülke ABD'ye karşı misilleme önlemlerini uygulamaya koymuştu. Trump yönetimi Brunson kriziyle birlikte geçen hafta Türk çelik ve alüminyumuna yönelik ek gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı almıştı.

DW,AFP/BK,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Dolar Krizine Sokakta TepkiDolar Krizine Sokakta Tepki
NYT: 'ABD ve Türkiye Arasındaki Kriz IŞİD'le Mücadeleye Zarar Veriyor'NYT: 'ABD ve Türkiye Arasındaki Kriz IŞİD'le Mücadeleye Zarar Veriyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!

ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi! İki ülke karşı karşıya geldi!

ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi! İki ülke karşı karşıya geldi!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.