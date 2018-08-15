Pence: Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmesin

Sanders, ABD ile yaşanan krizin Türk Lirasına etkileriyle ilgili soruya ise "durumu takip ettikleri" yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Türk ekonomisindeki durumun ABD'nin attığı adımlarla ilgili olmadığını savunarak "Türkiye'nin ekonomik sorunlarının uzun vadeli eğilimlerin bir parçası olduğunu, kendiliğinden oluştuğunu ve ABD'nin eylemlerinin bir sonucu olmadığını" belirtti.

Türkiye ile ABD arasında tırmanan kriz ile ilgili Beyaz Saray'dan art arda iki açıklama geldi. Türkiye'nin ABD menşeli ürünlere yönelik açıkladığı misilleme vergilerin ardından gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin vergileri kesinlikle üzücüdür ve yanlış yönde atılmış bir adımdır. ABD'nin Türk ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu vergiler ulusal güvenlik kaynaklıydı. Onlarınki ise misilleme" diye konuştu.

Beyaz Saray sözcüsü, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson ile ilgili olarak da, "Çok iyi bir kişi ve güçlü bir Hristiyan olarak bildiğimiz, yanlış hiçbir şey yapmamış biri olan Brunson'a çok adaletsiz, çok kötü muamele edildi" diye konuştu.

Pence: Trump'ın kararlılığını test etmeyin

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den de aynı saatlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi. Pence, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Brunson'ın masum biri olduğunu" ve "ABD Başkanı Trump ve kendisinin Brunson serbest bırakılana kadar kararlılıkla mücadele edeceğini" belirterek "Türkiye, ABD Başkanı Trump'ın kararlılığını test etmeye kalkmazsa iyi eder" mesajı verdi.

Trump yönetiminin Türk ürünlerine ek gümrük vergilerini ikiye katlamasına Türkiye misilleme yapmış ve ABD menşeli 22 ürün grubuna karşı 21 Haziran'da yürürlüğe koyduğu ek mali yükümlülükleri Çarşamba günü iki katına çıkarmıştı.

Ticari ilişkilerdeki gerilim, Trump yönetiminin Mart ayında Türkiye dahil pek çok ülkeden çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri yürürlüğe koymasıyla patlak vermiş, bu tartışmalı kararın ardından pek çok ülke ABD'ye karşı misilleme önlemlerini uygulamaya koymuştu. Trump yönetimi Brunson kriziyle birlikte geçen hafta Türk çelik ve alüminyumuna yönelik ek gümrük vergilerini iki katına çıkarma kararı almıştı.

DW,AFP/BK,GY

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