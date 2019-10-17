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Pence: 'Türkiye’yle Ateşkes Sağlandı YPG Çekilmeye Başladı'

17.10.2019 21:08 | Son Güncelleme

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes konusunda anlaşmaya vardğını açıkladı. Pence, operasyonun 120 saatliğine askıya alınacağını söyledi

Pence: 'Türkiye’yle Ateşkes Sağlandı YPG Çekilmeye Başladı'

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes konusunda anlaşmaya vardğını açıkladı.

Pence, operasyonun 120 saatliğine askıya alınacağını ve bu sırada Barış Pınarı Harekatı dahil tüm operasyonların durdurulacağını ve YPG'nin güvenli bölge sınırlarından çekileceğini bildirdi.

Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 1 saat 20 dakikalık bir görüşme yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla birlikte ABD Büyükelçiliği’nde kameralar karşısına geçti ve Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu çatışmaya barışçı bir çözüm bulunması konusunda istekli olduğu için çok müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye’yle Kobani'de operasyon yapılmaması konusunda anlaşma sağlandığını da vurgulayan Pence, etnik azınlıkların korunması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Türkiye kalıcı ateşkesi uygulamaya koyduğu andan itibaren, şu ana kadar ABD'nin getirdiği tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

ABD’nin Türkiye'yle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirten Pence, uzun vadeli barış ve istikrar için bir tampon bölge oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

"Türkiye’ye taahhütümüz şu: YPG ya da SDG ile bu çekilmenin düzgün şekilde yapılması için çalışacağız. Sınırdan 20 mil içeriye çekilecekler. Ateşkes sırasında de bize bu çekilmenin düzgün bir şekilde yapılacağı yönünde güvence verdiler."

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Pence: "Çekilme uzun vadeli bir tampon bölge oluşturacak ve Kürtler'in çıkarına iyi şekilde hizmet edecek bir sonucu olacak"Pence: "Çekilme uzun vadeli bir tampon bölge oluşturacak ve Kürtler'in çıkarına iyi şekilde hizmet edecek bir sonucu olacak"
Pence: "ABD Suriyeli Kürt YPG'den düzenli bir şekilde çekilecekleri konusunda güvence aldı"Pence: "ABD Suriyeli Kürt YPG'den düzenli bir şekilde çekilecekleri konusunda güvence aldı"
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