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Pence ve Merkel arasında sert atışma

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 22:29 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İran’a ekonomik teşvikler sunarak, ABD’nin yaptırımlarını deldiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa’nın İran’a ekonomik teşvikler sunarak, ABD’nin yaptırımlarını deldiğini söyledi. Merkel, İran’la nükleer anlaşmanın iptali ve Suriye’den ani çekilme kararı nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi.
ABD’nin öncülüğüyle 57 ülkenin bir araya gelerek 12-14 Şubat arası Polonya’da toplanan Orta Doğu Konferansında ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ile arasında açılan İran tartışması, giderek derinleşiyor. Almanya’da düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pence, Avrupa’nın İran’a ekonomik teşvikler sunarak, ABD’nin yaptırımlarını deldiğini söyledi.
“Avrupa yanımızda yer almalı”
Pence, Avrupalı müttefiklerinden Washington’un liderliğini takip etmelerini ve 2015’deki İran nükleer anlaşmasından geri çekilmelerini istedi. Pence “Avrupalı ortaklarımız yaptırımlarımızı baltalamayı durdurmalı ve bizim yanımızda yer almalı” dedi. İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunun altını çizen Merkel, anlaşmanın rejime çeşitli alanlarda baskı yapabilmek için önemli bir araç olduğunu söyledi.
“DEAŞ’ı temizledik”
Merkel, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da doğru olmadığını söyleyerek, hemen ve hızlı bir şekilde geri çekilmenin, Rusya ve İran’ın bölgede daha etkin oyuncular olmasının önünü açacağını ifade etti. Mike Pence, ABD’nin özgür dünyanın lideri rolünü boşa çıkardığı yönündeki ortak bir algıya, itiraz ettiğini söyledi. Pence, Konferansta yaptığı açıklamada, “Fırat Nehri yakınında DEAŞ’ın bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor. ABD, Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonlarda ortaklarıyla büyük başarı elde etti” ifadelerini kullandı.
Pence, Rusya ile ABD’de arasında 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Antlaşmasını askıya alma kararından geri çekileceği konusundaki söylemlere de şiddetle karşı çıktı ve Venezuela’da Juan Guaido’nun ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak tanınması çağrısını yineledi.

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