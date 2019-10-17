Pence Ve Pompeo Ankara'ya Geldi

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya ulaştı. İkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington'a yapacağı ziyaret öncesinde Ankara'da temaslarda bulunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'le görüşeceğini dile getirmişti.

Dün Türkiye saatiyle gece yarısında Amerika Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubun ortaya çıkmasının ardından gözler bu konuda da bugünkü ziyarete çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek görüşmede Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın masaya yatırılması ve Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin konuşulması bekleniyor.

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara'dalar ve dünden bu yana temaslarda bulunuyorlar.

