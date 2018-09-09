Pence: ‘Yalan Makinesine Tereddütsüz Girerim’

New York Times gazetesinin, Başkan Donald Trump’a yönelik ağır sözler içeren ve Beyaz Saray’da bir direniş hareketinin ortaya çıktığını söyleyen isimsiz makalesinin siyaset çevrelerindeki etkisi sürüyor.
Başkan Yardımcısı Mike Pence’ın sık sık kullandığı ‘‘lodestar’’ yani çoban yıldızı, kılavuz anlamına gelen sözcüğün makalede geçmesi gözlerin Pence’e çevrilmesine neden olmuştu.
Pence, Pazar günü Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada yalan makinesine bile tereddütsüz gireceğini söyleyerek makaleyi yazanın kendisi olmadığını yineledi.
Pence, kimliğini saklayan yazar için ‘‘onurlu davransın ve istifa etsin’’ ifadelerini kullandı. Pence bu kişinin sadece Başkan’a karşı değil, Anayasa’ya karşı ettiği yemini ihlal ettiğini söyledi.
New York Times’taki makaleyi yazan yetkili, kendisinin Trump’ın gündeminin bazı bölümlerini ve en kötü eğilimlerini engellemek için özenle çalışan içerdeki direnişin bir parçası olduğunu söylemişti.
‘‘Sınırsız enerjisi olan bir başkan’’
Pence, Trump’ın başkanlık performansını savundu ve Başkan’ın kamu çıkarlarıyla ilgili konularda Beyaz Saray içinde güçlü bir tartışma ortamını teşvik ettiğini, kararlarını bu şekilde aldığını söyledi. Pence Trump’tan ‘‘neredeyse sınırsız enerjisi olan bir başkan’’ diye söz etti.
Trump, geçen hafta Montana’da katıldığı bir mitingde ‘‘Onun kim olduğunu kimse bilmiyor. Gizli takvimlerini dayatmak için seçmene ihanet eden kimliği belirsiz derin devlet üyeleri demokrasinin kendisine karşı gerçek bir tehdit oluşturuyor’’ ifadelerini kullanmıştı.
New York Times gazetesindeki makale, araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın ‘‘Korku: Trump Beyaz Saray’da’’ başlıklı kitabının bazı ayrıntılarının basına yansımasının ardından gelmişti.
Woodward, kitabında Trump’ın yardımcılarının zaman zaman Oval Ofis’teki masasından ulusal güvenliğe zarar verebileceğini düşündükleri bazı belgeleri imzalamaması için kaçırdıklarını aktarmış, ayrıca Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin Trump’ın Beyaz Sarayı’nın ‘‘deliler kasabası’’ olduğunu ve başkanın ‘‘aptal’’ olduğunu söylediğini iddia etmişti. Kelly iddiaları reddetmişti.
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