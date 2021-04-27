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  4. 'Pençe- Yıldırım' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

'Pençe- Yıldırım' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

27.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden 'Pençe-Yıldırım' operasyonu sırasında mağaraya gizlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun görüntüsünü de paylaştı.

'Pençe- Yıldırım' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen 'Pençe-Yıldırım' operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu" denildi.

Bakanlık, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının görüntüsünü de paylaştı.

DHA

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