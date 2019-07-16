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'Pençe'de mayın ve el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edilirken çekilen videolar paylaşılarak, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi

Haber: ANKARA, (DHA)

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