'Pençe'de mayın ve el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabında, mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edilirken çekilen videolar paylaşılarak, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi
Haber: ANKARA, (DHA)
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