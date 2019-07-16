'Pençe'de mayın ve el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında, mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edilirken çekilen videolar paylaşılarak, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor" açıklaması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi

Haber: ANKARA, (DHA)

