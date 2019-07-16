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'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 177 mağara ve sığınak ile 153 mayın, el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 177 mağara ve sığınak ile 153 mayın, el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Harekatta şu ana kadar 174 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. 27 Mayıs'ta başlayan ve Pençe-2 Harekâtı ile kapsamı genişletilen operasyonlarda PKK'lı teröristler, örgüte ait sığınak, barınak ve mağaralar ile el yapımı patlayıcılar ve mayınların teker teker temizleniyor. Bu kapsamda 27 Mayıs tarihinden bu yana komandolar tarafından toplam 153 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği, ayrıca 177 mağara ve sığınağın da içerisindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Mağara ve sığınaklarda; 1 TOW tanksavar füzesi, 1 SA-7 hava hedeflerine karşı kullanılan füze, 4 RPG-7 roket, 1 doçka makineli tüfek, 3 keskin nişancı silahı (KNS), 6 BKC makineli tüfek, 2 zagros keskin nişancı tüfeği, 21 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 A-4 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 32 el bombası, 3 bin 557 kilo amonyum nitrat, 6 çok namlulu roket atar (ÇNRA) katyuşa mühimmatı, 10 bin 044 adet doçka mühimmatı, 6 bin 414 BKC makineli tüfek mühimmatı, 286 uçaksavar mühimmatı, 12 bin 158 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 42 havan mühimmatı, 13 top mühimmatı, 25 M-16 mühimmatı, 54 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 antitank mayını, 13 antitank roket mühimmatı, 52 sevk fişeği, 1 yaesu sabit merkez telsiz, 2 yaesu el telsizi, 9 dizüstü bilgisayar, 18 jeneratör, 107 tüp, 1 paratoner, çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu arada operasyon kapsamında şu ana kadar 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)

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