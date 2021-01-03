Pence’den ‘Memnuniyet’ Açıklaması

Pence seçimde usulsüzlük olduğu yönündeki iddialarla ilgili fazla bir açıklama yapmazken, genel sekreteri Marc Short Pence’in milyonlarca Amerikalı’nın seçim usulsüzlükleriyle ilgili endişeleri paylaştığını söyledi.

Temsilciler Meclisi’nde de bir grup Cumhuriyetçi üye, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini daha önce açıklamıştı. İtirazların Kongre’nin her iki kanadının bir üyesi tarafından destek görmesi halinde, bu iki kanat iki saate kadar sürebilen bir tartışma oturumu düzenleniyor ve sonra da itiraz oylamaya sunuluyor. İtirazın kabul görmesi için hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Çok sayıda Cumhuriyetçi senatör, Seçiciler Kurulu üyelerinin oylamasının sonucunu değiştirmeye yönelik hiçbir girişimi desteklemeyeceklerini beyan etmişti.

Mitt Romney, Lisa Murkowski gibi Cumhuriyetçi senatörler girişimi eleştirdi.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da, Biden’ın seçim zaferini 15 Aralık’ta kabul etmiş ve diğer Cumhuriyetçi senatörleri de 6 Ocak’ta sonuca itiraz etmekten kaçınmaya çağırmıştı.

Cruz ve diğer 10 senatör de açıklamalarında, bu girişimlerinde başarılı olmayabileceklerini kabul etmişti. Senatörler açıklamalarında, “Saf değiliz. Tamamı olmasa bile çoğu Demokrat’ın ve belki birkaç Cumhuriyetçi’den de daha fazlasının diğer yönde oy kullanacağını tümüyle bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

