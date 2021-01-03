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Pence’den ‘Memnuniyet’ Açıklaması

03.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Pence’den ‘Memnuniyet’ Açıklaması

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in genel sekreteri Marc Short, Pence'in seçim sonuçlarını onaylamayı reddeden bir grup Cumhuriyetçi senatörün çabasını memnuniyetle karşıladığını belirtti

Başkan Yardımcısı Mike Pence seçim sonuçlarını onaylamayı reddeden bir grup Cumhuriyetçi senatörün çabasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un öncülük ettiği 11 Cumhuriyetçi senatör, Kongre’nin 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi senatör Josh Hawley de hafta içinde sonucu reddedeceğini açıklamıştı. Böylece seçim sonucuna itiraz edeceklerini açıklayan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 12’yi yükseldi.

Pence seçimde usulsüzlük olduğu yönündeki iddialarla ilgili fazla bir açıklama yapmazken, genel sekreteri Marc Short Pence’in milyonlarca Amerikalı’nın seçim usulsüzlükleriyle ilgili endişeleri paylaştığını söyledi.

Short, Pence’in Temsilciler Meclisi ve Senato’nun yetkisini kullanarak seçimdeki usulsüzlüklerle ilgili kanıtı Amerikan halkının önüne getirmesini memnuniyetle karşılıyor dedi.

Senato Başkanı olarak Pence’in 6 Ocak’taki Kongre oturumunda Biden’ın başkan ilan edileceği oturuma başkanlık edecek.

Temsilciler Meclisi’nde de bir grup Cumhuriyetçi üye, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini daha önce açıklamıştı. İtirazların Kongre’nin her iki kanadının bir üyesi tarafından destek görmesi halinde, bu iki kanat iki saate kadar sürebilen bir tartışma oturumu düzenleniyor ve sonra da itiraz oylamaya sunuluyor. İtirazın kabul görmesi için hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Çok sayıda Cumhuriyetçi senatör, Seçiciler Kurulu üyelerinin oylamasının sonucunu değiştirmeye yönelik hiçbir girişimi desteklemeyeceklerini beyan etmişti.

Mitt Romney, Lisa Murkowski gibi Cumhuriyetçi senatörler girişimi eleştirdi.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da, Biden’ın seçim zaferini 15 Aralık’ta kabul etmiş ve diğer Cumhuriyetçi senatörleri de 6 Ocak’ta sonuca itiraz etmekten kaçınmaya çağırmıştı.

Cruz ve diğer 10 senatör de açıklamalarında, bu girişimlerinde başarılı olmayabileceklerini kabul etmişti. Senatörler açıklamalarında, “Saf değiliz. Tamamı olmasa bile çoğu Demokrat’ın ve belki birkaç Cumhuriyetçi’den de daha fazlasının diğer yönde oy kullanacağını tümüyle bekliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

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