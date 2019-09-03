Pence'e ‘Halkın Vergileriyle Trump Otelinde Kalma' Tepkisi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İrlanda ziyareti sırasında Başkan Donald Trump’ın sahibi olduğu otelde konaklaması Demokratların sert tepkilerine yol açtı. Pence’in böyle bir tercihi Trump’ın tavsiyesiyle yaptığı iddia edildi.

Başkan Yardımcısı Pence, İrlandalı liderlerle görüşmeler yapmak üzere Dublin’i ziyaret etti. Ancak Pence, başkente 300 kilometre uzaklıkta, Doonbeg’deki Trump’a ait golf tesisi Trump International Golf Club’da konaklayarak Dublin’e uçakla seyahat etti.

Pence’in bu tercihi Trump’ın önerisiyle yapıp yapmadığı sorusuna Pence’in özel kalemi Marc Short “Sanırım bir öneriydi” şeklinde yanıt verdi. Gazetecilere konuşan Short, Pence’in büyük büyükannesinin ve başka aile üyelerinin de Doonbegli olması nedeniyle, Trump’la diyaloğu sırasında böyle bir önerinin Trump tarafından ortaya atıldığını söyledi. Short ayrıca bunun bir zorunluluk olarak değil tavsiye olarak gündeme geldiğini belirterek, “Trump ‘Oraya gitmek zorundasın’ demez elbette” dedi.

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