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Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

14.03.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

Şişli’de bir evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli’de bir evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin duvardan tırmanarak eve girme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak’ta bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan kamera görüntülerinden şahsın eşkalini tespit etti. G.E. isimli şüpheli, cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızın tırmanarak eve girdiği anlar ve binadan çıkışı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin pencerenin korkuluklarına tutunarak tırmandığı ve daha sonra binadan çıktığı görülüyor.

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