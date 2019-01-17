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Pencere parmaklığına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Ağrı'da metruk bir binanın pencere parmaklığına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Sarıgül Mahallesi'nde tek katlı metruk evin penceresindeki demir parmaklığa sıkışan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Ramazan Kahraman'a bildirdi.

Kahraman'ın durumu Doğubayazıt Belediyesine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahipsiz olduğu ve pencerenin demir parmaklıkları arasından geçmeye çalışırken sıkıştığı anlaşılan köpek, itfaiye görevlilerince hidrolik makas yardımıyla kurtarıldı.

Muhtar Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği gören vatandaşların kendisini araması üzerine durumu Belediyeye bildirdiğini söyledi.

Kahraman, "Sağolsun belediyemiz de hemen itfaiye müdürlüğünü harekete geçirdi. Ekipler, hidrolik makas yardımıyla pencerenin parmaklıklarını genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı." diye konuştu.

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