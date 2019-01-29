Pencere taşlayan o saldırgan yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Altındağ ailesinin oturduğu eve 7 ay boyunca 7 kere taşlı saldırı yapan zanlı yakalanarak, gözaltına alındı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı’nda ikamet eden Altındağ ailesinin evi kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı. 7 ayda 7 defa saldırıya uğrayan Altındağ ailesi çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kameralarını fark eden kimliği belirsiz saldırgan bu kez yüzünü ceketle örterek saldırılarına devam etti.

Olayın basında geniş yer bulmasının ardından soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, pencere taşlayan saldırganın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri sabah yaptığı operasyonla daha önceden sabıkası da olduğu öğrenilen M.K.’yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K.’nın ilk ifadesinde evi taşladığını kabul ettiği öğrenildi. M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırganın polis tarafından yakalandığını öğrenen ev sahibi Perihan Altındağ, aylar sonra derin bir nefes aldığını belirterek, polise teşekkür ettiğini ifade etti.



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