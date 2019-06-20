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Pencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

BURSA'da daha önce çalıştığı tamirhaneye, hırsızlık için pencereden girmeye çalışırken 4 metre yükseklikte, ayağından asılı kalıp yaralanan İsmail A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Pencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbest

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da daha önce çalıştığı tamirhaneye, hırsızlık için pencereden girmeye çalışırken 4 metre yükseklikte, ayağından asılı kalıp yaralanan İsmail A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede "Dükkana hırsızlık için değil, üşüdüğüm için girdim" diye ifade veren İsmail A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Olay, Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde meydana geldi. İsmail A. (33) uyuşturucu tedavisi için yatırıldığı hastaneden kaçıp, daha önce çalıştığı tamirhanenin önüne geldi. İsmail A., hırsızlık amacıyla tamirhaneye girmek isterken, camını kırdığı 4 metre yükseklikte pencerede ayağından asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramayan İsmail A., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından kurtarılan İsmail A., yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tamirhanenin sahibi Ertan Tüzen ise daha önce yanında çalışan İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek, şüphelinin annesini telefon ile aradı. Tüzen, "Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şu anda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.
İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile iş yerini soyduğunu dile getiren Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çaldı. Bir gün haberimiz yokken dükkâna geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bugün de dükkânı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış, yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi yardımcı oluyordum fakat şikâyetçiyim üst üste dükkânımı 3 defa soydu" diye konuştu.
SERBEST KALDI
​Tedavisinin ardından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta, "Gece 3 sıralarında hava birden serinledi ve üşümeye başladım. Gidecek yerim yoktu. Ben de daha önce bu dükkanda çalıştığım için buraya girip biraz ısınmak istedim, fakat camdan içeriye girerken ayağım sıkıştı. Kırdığım cam parçaları ayağımı keserken, havada asılı kaldım. Daha sonra bağırarak yardım istedim" diye ifade veren İsmail A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Pencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbestPencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbestPencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbestPencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbest

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