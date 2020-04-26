HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı

Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, İstiklal Marşı’nı okumak için pencereye çıkan Havva Gülmez’in (55) tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı.

Pencerede İstiklal Marşı okuyan kadını yaralayan maganda yakalandı

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle saat 21.00’de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Yüksekova'da heyelan! 11 köyün yolu kapandıYüksekova'da heyelan! 11 köyün yolu kapandı
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli maganda

En Çok Okunan Haberler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

TRT spikerinin sorusu olay oldu

TRT spikerinin sorusu olay oldu

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Mersin'de 'İBB aleyhine kurgu haber' operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

'İBB aleyhine kurgu haber' görüntüleri olay olmuştu! Gözaltına alındılar

Koronavirüs kısıtlaması! 31 il sessizliğe büründü

31 il sessizliğe büründü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

İzmir'de fidye operasyonu! Jandarma kurtardı

İzmir'de fidye operasyonu! Jandarma kurtardı

İstanbul Boğazı'ndaki yunuslar böyle görüntülendi

Yine ortaya çıktılar! İstanbul Boğazı onlara kaldı

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.