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  4. Pencereden alevlere doğru tutup dua etti! "Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım"

Pencereden alevlere doğru tutup dua etti! "Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım"

16.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir yangında dikkat çeken bir an yaşandı. Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın içinde ayet yazılı çerçeveyi pencereden alevlere doğru tutup dua etti. Adı açıklanmaması istenen kadın yaptığı açıklamada "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım" diye konuştu.

Pencereden alevlere doğru tutup dua etti! "Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım"

Dikkat çeken an, Antalya Muratpaşa'daki yangında kaydedildi. İlçede çıkan bir yangında yanan evin alt katındaki dairenin penceresinden çıkan kadın, elinde tuttuğu ayet yazılı çerçeveyi alevlerin yükseldiği noktaya doğru tutup, dua etti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken adı açıklanması istenmeyen kadın, "Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Kendime göre yangının hafiflediğini hissettim. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım" diye konuştu.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Altındağ Mahallesi, 15 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Daireden duman çıktığını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, içinde kimsenin olmadığı eve kapısını açarak girip, yangına müdahale etti.

AYET YAZILI ÇERÇEVEYİ ALEVLERE DOĞRULTUP DUA ETTİ

Mahalleli alevleri izlerken, yanan evin alt katındaki dairenin penceresinden çıkan bir kadın, elinde tuttuğu ayet yazılı çerçeveyi alevlerin yükseldiği noktaya doğru tutup, dua etti. Yangın, itfaiye ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

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"HER ŞEYİ İTFAİYEYE BIRAKMAMAK LAZIM"

Daha sonra gazetecilere içinde ayet yazılı çerçeveyi gösteren ve adının açıklanmasını istemeyen kadın "Bu çerçeveyi daha önceki yangınlara da tuttum. Benim inancım, etkili olduğu yönünde. Kendime göre yangının hafiflediğini hissettim. Her şeyi itfaiyeye bırakmamak lazım. Çok panik oldum ve korktuğum için pencereden duayı gösterdim" dedi.

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Kaynak: DHA

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