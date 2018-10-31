Pencereden atılan alev alan piknik tüpü, paniğe neden oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Mahmut K.'nin çay yaparken alev alan piknik tüpünü evinin penceresinden dışarı attı. Yokuş aşağı yaklaşık 70 metre yuvarlanıp, bir otomobilin yanında duran piknik tüpüne, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde görevli bomba imha uzmanı müdahale etti.

​Olay, dün akşam saatlerinde Sulusokak Mahallesi Deveciler Hanı önünde meydana geldi. Mahmut K., evinde çay yaparken piknik tüpü birden alev aldı. Kara, panikle piknik tüpünü pencereden sokağa attı. Alevler içindeki piknik tüpü sokağın eğimli olması sebebi ile yaklaşık 70 metre yokuş aşağı yuvarlandı. Tüp, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Sevda Emlak'ın park halindeki otomobilinin yakınında durdu. Piknik tüpüne, bölgede Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde görevli bomba imha uzmanı müdahale etti.

Uzman polis memuru, yakındaki Devlet Konservatuvarı'ndan aldığı yangın tüpüyle alevleri söndürdü. Bomba imha uzmanı, konser için alana gelenler tarafından alkışlandı.

Olayın ardından ifadesi alınan Mahmut K. ise serbest bırakıldı.

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