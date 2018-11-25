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Pencereden atlayan yerleşik Rus yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden kendini boşluğa bıraktığı iddia edilen yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Artem N.

Pencereden atlayan yerleşik Rus yaşamını yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden kendini boşluğa bıraktığı iddia edilen yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Artem N. (30) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Rus Artem N., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Sert zemine düşen Artem N., ağır yaralandı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Artem N.'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Artem N. kurtarılamadı.
Savcılık incelemesinin ardından Artem N.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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