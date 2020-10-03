Pencereden atlayarak abisinin motosikletini hırsızların elinden alan genç kız: ‘Hiç korkmadım’

Antalya’da abisinin motosikleti kaçırmaya çalışan küçük yaştaki çocukları fark ettikten sonra pencereden atlayarak, motosikleti kurtaran genç kız, olay anını anlattı. Genç kız, “Abimin motorunu kurtarmak için atladım. Hiç korkmadım” dedi.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşları 10 ila 15 arasında 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden Ayşe K. (15) pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli çocuklardan birisi duvardan atlayarak kaçarken, diğeri ise arka bahçeden kaçmayı başardı. Bu sırada ise Ayşe K. abisine ait motosikletin düşmemesi için çaba sarf etti. 2 hırsızlık şüphelisini de püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Ardından aile, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu.

Olay anını anlatan Ayşe K., “Çocuğun gelip kapıyı açtığını gördüm. Görür görmez önlerine atladım. Hırsız olduklarını tahmin ettim. 2 kişilerdi. Birisi 15-16 yaşlarındaydı, diğeri 12 yaşlarında falandı. Motosiklet abimindi . Amacım onları tutup polise teslim etmekti. Abimin motorunu kurtarmak için atladım. Abim o sıra uyuyordu. Orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar” dedi.

Ayşe K. motosikleti kilitlediklerini ve kaçan küçük çocuklardan bir tanesinin terliğini sakladığını söyledi

