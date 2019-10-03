HABER

Pencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

Pencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildi

Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi'nde meydana geldi. Eroğlu ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları Yusuf, 2’nci kattaki evlerinde oynarken tırmandığı pencereden düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük Yusuf, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf'un sağlık durumunun ağırlaşması üzerine sevkine karar verildi.
Doktorların talebi üzerine hastaneden alınan Yusuf bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Pencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildiPencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildiPencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildiPencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildi

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti
Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli olduAltın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.