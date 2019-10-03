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Pencereden düşen bebek, askeri helikopterle sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

  Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaralanan 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ovacık ilçesi Pulur Mahallesi'nde meydana geldi. Eroğlu ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları Yusuf, 2'nci kattaki evlerinde oynarken tırmandığı pencereden düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Küçük Yusuf, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf'un sağlık durumunun ağırlaşması üzerine sevkine karar verildi.
Doktorların talebi üzerine hastaneden alınan Yusuf bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Yusuf'un sedyeyle taşınması
-Ailesinin Yusuf ile ilgilenmesi
-Helikopter pistine getirilişi
-Helikoptere bindirilişi
-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,(DHA)

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