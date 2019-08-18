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Pencereden düşen bebek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

SİNOP'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katından düşerek yaralanan Iraklı çiftin bebekleri 14 aylık Mazın Alkurdi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Pencereden düşen bebek yaralandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katından düşerek yaralanan Iraklı çiftin bebekleri 14 aylık Mazın Alkurdi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu bebek Mazın Alkurdi, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinde açık pencereden düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuklarını gören aile, dışarı koştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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