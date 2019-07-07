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Pencereden düşen çocuk ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Bursa’da pencereden aşağıya düşen 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü.Olay, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi.

Pencereden düşen çocuk ölümden döndü

Bursa’da pencereden aşağıya düşen 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
Olay, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için camı açan 7 yaşındaki R.T.Ö., dengesini kaybederek 5 metreye yakın yükseklikten aşağı düştü. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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