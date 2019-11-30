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Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

KAHRAMAN KURYE O ANLARI ANLATTI Samsun'da ikizi 1,5 yaşındaki Eymen Aygün’ün birinci kattan düşüp yaralandığı olayda, pencereden sarkan Seymen Aygün’ü aydınlatma direğine çıkarak kurtaran motosikletli kurye Metin Duman, o anları anlattı.

KAHRAMAN KURYE O ANLARI ANLATTI
Samsun'da ikizi 1,5 yaşındaki Eymen Aygün’ün birinci kattan düşüp yaralandığı olayda, pencereden sarkan Seymen Aygün’ü aydınlatma direğine çıkarak kurtaran motosikletli kurye Metin Duman, o anları anlattı. Sipariş edilen tüpü teslim ettikten sonra dönüşte olayı fark edip, müdahale ettiğini söyleyen Duman, "Bir baktım yerde bir çocuk yatıyor. Yukarıda da bir çocuk daha var. Herkes telaş içerisindeydi. O anda sokak lambasının direği vardı, hemen çıktım, tırmandım, çocuğu içeri aldım. Kadın da uyumuş zaten. O anki heyecanla çıktım, aldım, çocuğu. Direğe tırmanmak için hiç tereddüt etmedim" dedi.
Kendisinin de küçük yaşlarda çocukları olduğunu anlatan Metin Duman, "Çocuğum olmasa da o an yine direğe çıkıp kurtarırdım. Belki tüpü teslim ettikten sonra daha hızlı çıksaydım, daha erken gelseydim, diğer çocuğu da yere düşmeden kurtarabilirdim. Hatta direğe çıkarken elimde eldivenler olduğu için kaydı. Bir an kendim de düşecektim. Sonra kendimi sıkıştırıp durdum eldivenleri çıkarıp tırmandım ve çocuğu pencereden içeri aldım. İnsan duygulanıyor" diye konuştu.

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