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Pencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, pencereden düşen ‘Casper’ isimli cins kediyi kutuya koyup çalan iki genç, güvenlik kameralarına yakalandı.

Pencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, pencereden düşen ‘Casper’ isimli cins kediyi kutuya koyup çalan iki genç, güvenlik kameralarına yakalandı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın ikinci katında oturan Alican Koyun, sabah evden çıkıp çalıştığı mobilya firmasına gitti. Öğleden sonra eve dönen Alican Koyun, kedisinin evde olmadığını ve pencerenin de açık olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan Koyun, kedisini bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda ekipler, bir genç kızla bir erkeğin kediyi kutuya koyup uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, kediyi götüren iki genci bulmak için çalışma başlattı.
Kedinin sahibi Alican Koyun, "Ev arkadaşımla eve geldiğimiz zamanlarda Casper ismini verdiğim kedimiz bizi kapıda karşılardı. Bugün eve gittiğimde Exotic Shorthair cinsi kedim beni karşılamadı. Evde arama yaptım, bulamadım. Pencerenin de açık olduğunu gördüm. Pencereden düştüğü düşünüp çevrede araştırma yaptım, bulamadım. Sonrasında emniyet ekiplerine haber verdim. Güvenlik kameraları incelendi, iki gencin, kutuya koyup kediyi çaldıkları ortaya çıktı. Şikayetçi oldum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Pencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılarPencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılarPencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılarPencereden düşen kediyi, kutuya koyup çaldılar

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