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Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Karaman’da bir apartmanın 4.

Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

Karaman’da bir apartmanın 4. katındaki dairenin penceresinden çimlerin üzerine düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun beli kırıldı.
Olay, 4. TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinin evinde kaldığı öğrenilen M.T (15) isimli kız çocuğu 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. Kız çocuğunun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekibine de haber verildi. Yaklaşık 12 metre yüksekten çimlerin üzerine düşen kız çocuğu daha sonra olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alına M.T’nin belinde kırık olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kız çocuğunun nasıl düştüğünü belirlemek için araştırma başlattı.

Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

Pencereden düşen kız çocuğunun beli kırıldı

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