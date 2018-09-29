Pencereden düşen minik Ramazan, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Ramazan M. (2) yaralandı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Ramiz ve Fatma M. çiftinin oğulları Ramazan, oyun oynarken koltuğun üzerine çıkıp pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden minik Ramazan, sokağa, beton zemine düştü.
Ramazan M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Ramazan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da beyin kanaması şüphesiyle, dedesi Erol M.’nin kucağında, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Gasptan tutuklanmıştı! Cezaevinde korkunç son
Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi
Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti
Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum