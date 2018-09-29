Pencereden düşen minik Ramazan, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Ramazan M. (2) yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Ramiz ve Fatma M. çiftinin oğulları Ramazan, oyun oynarken koltuğun üzerine çıkıp pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden minik Ramazan, sokağa, beton zemine düştü.

Ramazan M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Ramazan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da beyin kanaması şüphesiyle, dedesi Erol M.’nin kucağında, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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