HABER

Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturduğu apartmanın 3.

Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki dairesinde pencereden dışarıyı seyreden 81 yaşındaki yaşlı kadın, yaklaşık 9 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Emiş Han, sabah saatlerinde kahvaltıdan sonra hava almak ve dışarıya bakmak için oturduğu apartmanın 3. katındaki odasının penceresini açtı. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, yaklaşık 9 metre yüksekten düştü. Yaşlı kadın, apartman bahçesinde bulunan asma sundurmasına çarptıktan sonra beton zemine düştü. Emiş Han’ı kontrol etmek için odasına giren aile fertleri, yaşlı kadını göremeyince açık olan pencereden dışarı baktı. Yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde hareketsiz şekilde gören aile fertleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Han’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
‘Mulier (Kadın)’ sergisinde farklı malzemeler ile kadını anlatacaklar‘Mulier (Kadın)’ sergisinde farklı malzemeler ile kadını anlatacaklar
Kaçak göçmenlerin minibüsü ile diyaliz merkezinin aracı çarpıştı: 22 yaralıKaçak göçmenlerin minibüsü ile diyaliz merkezinin aracı çarpıştı: 22 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.