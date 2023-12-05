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Pencereden düşerek can vermişti... Dikkat çeken müstehcen video detayı! 'Bana öldüreceğini söyledi'

05.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Güngören'de Sadet Fidan (55), 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Fidan'ın şüpheli ölümüne ilişkin boşandığı eşi Hüseyin Polat’ın yargılandığı davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen Fidan’ın çocukluk arkadaşı Arzu Kuyumcu, "Olaydan 1-2 ay önce sanık bizim eve gelerek müstehcen bir video gösterdi ve buradaki kadının Sadet olduğunu söyledi. Ben de videodaki kadının Sadet olmadığını söyleyip ikna etmeye çalıştım ancak o Sadet’i öldüreceğini söyledi" dedi.

Pencereden düşerek can vermişti... Dikkat çeken müstehcen video detayı! 'Bana öldüreceğini söyledi'

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Polat bulunduğu cezaevinden getirilirken Sadet Fidan'ın kardeşi Dilek Fidan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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"SADET’İ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Arzu Kuyumcu, "Ölen Sadet benim çocukluk arkadaşımdı, eşini de uzun yıllardır tanırım. Sadet ailesine bağlı bir insandı. Geçimsizlikleri olarak da para sıkıntıları yaşadıklarını biliyorum. Eşinin kendisinden sık sık para istediğini bu sebeple altın bozdurduğunu söylemişti. Hatta bir keresinde bana altın bir bilezik verip 'Biraz borç verir misin? Ödeyince bileziği geri alırım' demişti. Sadet ölmeden 1-2 ay önce Hüseyin eşimi arayıp ev ziyaretine gelmek istediklerini söylemiş. Kendisi yalnız geldi. Hüseyin beni mutfağa çağırdı telefon numaramı istedi ve bir video attı. Müstehcen bir videoydu, yüzler görünmüyordu, çok bulanıktı, sadece el ve ayak görünüyordu. Hüseyin bana videodaki kadının Sadet olduğunu söyledi. Ben de videodaki kadının el ve ayaklarının çok küçük ve narin olduğunu Sadet’i yıllardır tanıdığımı el ve ayaklarının büyük olduğunu söyledim. Hüseyin videoya tesadüfen bir sitede denk geldiğini söyledi. Eşim de geldi Sadet’in böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek onu ikna etmeye çalıştık. O da Sadet’i öldüreceğini söyledi. Ben daha sonra Sadet’e olanları anlattım kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledim. O da 'Bir anlık öfke ile öyle davranmıştır. Ben onun huyunu biliyorum. Ben onu düzeltirim. Zorlu bir süreçten geçiyor' şeklinde konuştu" dedi.

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"BANA LAVABOYA GİDİYORUM DEDİ BALKONDAN İNTİHAR ETTİ"

Hüseyin Polat ise, "Sadet 33 yıllık eşimdi, çocuklarımın annesiydi. Arzu hanımın söylediği gibi eşimin altınlarını aldığım iddiası yalandır. Bahsi geçen cinsel içerikli videoda evin kapısından prize her detay evle aynıdır. Rabbime sığınıyorum. Ben eşime zarar vermedim. Ben onun balkona doğru gittiğini görseydim canım pahasına onu korurdum. Bana lavaboya gidiyorum dedi arka balkondan intihar etti" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede maktul Sadet Fidan (55) ile şüpheli Hüseyin Polat’ın (52) 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan’ın geçen yıl 30 Mart’ta eski eşinin internette müstehcen videolar gördüğü, bu kişiyi kendisine benzettiğini söyleyerek 'Senin gırtlağını keseceğim, seni geberteceğim' şeklinde tehditler aldığı için şikayetçi olduğuna yer verildi. Aralarında bu meseleden dolayı husumet başladığının anlatıldığı iddianamede olay günü sadet Fidan’ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde şüpheli ile oğlu Oğuzhan Polat arasında 'Annemi sen öldürdün' şeklinde kavganın yaşandığı belirtildi.

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İddianamede şüphelinin, maktulü bulunduğu dairenin arka penceresinden iteklemek suretiyle aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanması istendi.

(DHA)

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