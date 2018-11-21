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Pencereden düşerek ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden düşerek hayatını kaybeden Barbaros Zülfikaroğlu'nun (14) okulunda büyük üzüntü yaşanırken, arkadaşları ve öğretmenlerine psikolojik destek veriliyor.

Pencereden düşerek ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden düşerek hayatını kaybeden Barbaros Zülfikaroğlu'nun (14) okulunda büyük üzüntü yaşanırken, arkadaşları ve öğretmenlerine psikolojik destek veriliyor.
Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, dün saat 15.30 sıralarında Almanca sınavının bitiminden hemen sonra sınav kağıtlarının toplandığı sırada sınıfta 8-10 öğrenci bulunurken, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Barbaros Zülfikaroğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barbaros Zülfikaroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan ekipler öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek vermek amacıyla okula geldi. Derslerin ve sınavların durdurulduğu okulda öğretmenler derslere psikologlar eşliğinde girdi. Ayrıca, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Barbaros Zülfikaroğlu'nun cenazesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi. Cenaze Konak ilçesinde bulunan Murat Reis Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Pencereden düşerek ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntüPencereden düşerek ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntüPencereden düşerek ölen Barboros'un okulunda büyük üzüntü

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