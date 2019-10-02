HABER

Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 08:24 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresinden içeriye atılmak istenen el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresinden içeriye atılmak istenen el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlama, çevrede paniğe neden oldu.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin iki katlı evin alt katının penceresinden içeriye atmak istediği EYP, infilak etti. Evde oturan aile ve sokak sakinleri, patlamayla birlikte uyanıp dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Patlayıcıya ait parçalar, toplanarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, patlayıcı atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Pencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak ettiPencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak ettiPencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak ettiPencereden evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylarAnkara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar
'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz''Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

Adana'da gece yarısı korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.