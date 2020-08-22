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Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 01:02 | Son Güncelleme

Adana'da kimliği belirsiz şüpheliler, sahibinin İstanbul'da yaşadığı iki katlı müstakil eve pencereden girip, kundakladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Pencereden girdikleri evi ateşe verdiler

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Gülbahçesi Mahallesi 13120 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mehmet A.'nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iddia göre pencereyi söküp, içeriye girdikten sonra üzerlerine yanıcı madde döktüğü eşyaları ateşe verdi. Şüphelilerin pencereden çıkıp, kaçmasının ardından evi alevler sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

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Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan ya da ölen olmazken, yangının ardından evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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