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Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bursa'da çarşıya giden ailesi tarafından kilitlendiği evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Suriyeli Amar Hamis, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin telefonla ulaşarak bilgi verdiği annenin, "Elbise almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip, alacağız" sözleri ise 'pes' dedirtti.

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde dün yaşandı.

İddiaya göre Suriye uyruklu anne Seno Hamis(30) ile baba Kenno Hamis (33), çocukları Amar Hamis'in üzerine kapıyı kilitleyerek, alıverişe gitti. Evde yalnız kalan çocuk, bir süre sonra pencereden sarkarak sokağı seyretmeye başladı.

Küçük çocuğu fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla evin balkonuna tırmanarak açık olan pencereden içeri girdi. Pencereden sarkan çocuk, itfaiye erleri tarafından evden çıkartılarak, polis ekiplerine teslim edildi.

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ANNENİN SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Polis, anne Seno Hamis'e tercüman aracılığıyla cep telefonundan ulaşarak, bilgi verdi. Anne Hamis de "Elbise satın almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip alacağız" diyerek yanıt verdi.

Küçük çocuk, karakola götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Bursa itfaiye

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