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Pencereden sarkan kardeşini kurtarmaya çalışırken birlikte düşüp öldüler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen kardeşi İsmail Çetiner'i (2) tutmaya çalışan Özkan Çetiner (17), beton zemine düşerek kardeşiyle birlikte yaşamını yitirdi.  Olay, Merkez Yenişehir ilçesi 105'inci Sokak'ta meydana geldi.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen kardeşi İsmail Çetiner'i (2) tutmaya çalışan Özkan Çetiner (17), beton zemine düşerek kardeşiyle birlikte yaşamını yitirdi.
Olay, Merkez Yenişehir ilçesi 105'inci Sokak'ta meydana geldi. Buradaki binanın 4'üncü katında oturan Beşir Çetiner'in minik oğlu İsmail, iddiaya göre, pencereden sarkıp aşağı düştü. Kardeşinin sarktığını görüp tutmaya çalışan ağabeyi Özkan Çetiner de onu tutmak isterken aşağı düştü. İki kardeş, beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Çetiner kardeşleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede minik İsmail olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyi Özkan ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak buradaki doktorların müdahalesine rağmen Özkan da kurtarılamadı.
Çetiner kardeşlerin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından hastaneden alınan cesetleri, Alancık köyü mezarlığında toprağa verildi. Polis, Çetiner kardeşlerin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

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