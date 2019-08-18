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PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin evlere pencereden girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Esenyurt ve Eyüpsultan'da girdikleri evlerde hırsızlık yapan şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin, diğer arkadaşlarının yardımıyla pencereye tırmanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İçeri giren bir şüphelinin diğer arkadaşlarına evde bulduğu sırt çantalarını uzatarak çalma anları görüntülere yansıdı. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı takip sonucu yakalanan Yakup B.(22), Mehmet Ö.(18), Yusuf K.(18) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Yakup B.'nin 6, Yusuf K.'nın 23, Mehmet Ö.'nün ise 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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