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Penceresini yakarak girdikleri okulu soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakarak içeri giren hırsızlar, 3 bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Penceresini yakarak girdikleri okulu soydular

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakarak içeri giren hırsızlar, 3 bilgisayar ve bir miktar para çaldı.
Gece saatlerinde, Geyve Kozan Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ayşe Akgül Ortaokulu'nun penceresini yakan hırsızlar içeri girdi. Okul müdürü ve müdür yardımcısının odasının kapısını kırarak içeri giren hırsızlar, 3 adet dizüstü bilgisayar ve okula ait bir miktar parayı çaldı. Sabah saatlerinde okula gelen hizmetli, jandarmaya haber verdi. Okula gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Penceresini yakarak girdikleri okulu soydular

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