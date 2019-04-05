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Pencereye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Pencereye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir evin bodrum katındaki pencereye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Direkli Mahallesi'nde bir evin bodrum katının penceresinde sıkışan köpeği fark eden mahalle sakinleri, kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeği kendi çabalarıyla kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu pencerenin korkuluklarını keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

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bodrum katı İtfaiye ekipleri Sıkışan köpek Şanlıurfa

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