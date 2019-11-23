Pence'ten Irak'ta Sürpriz Ziyaret ve Kürtlere Destek Mesajı

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi sabahı Irak’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Reuters haber ajansı Pence’in Trump’ın Irak’tan asker çekme kararı sonrası Kürtlere destek ve ülkede devam eden olaylarla ilgili son durumu görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı’nın güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmayan kısa gezisinde iki ilk durağı Bağdat oldu. Orduya ait kargo uçağıyla El Esat Hava Üssü’ne inen Pence, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle yaptığı telefon görüşmesinde gündem ülkede Ekim ayından beri devam eden ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolardı. Pence, Abdülmehdi’nin şiddet olaylarını önlemek ve demokrasinin parçası olan barışçı protestocuları korumak ve saygı gösterme sözü verdiğini söyledi.

ABD’li yetkililer, Iraklı liderin Pence’in daveti üzerine ABD üssüne gitmek istemediği, Pence’in de güvenlik gerekçesiyle Bağdat’ın merkezine gitmemesi nedeniyle görüşmenin telefonda gerçekleştiğini açıkladı.

Irak’ta Ekim ayının başından beri devam eden protesto gösterilerinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.