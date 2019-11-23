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Pence'ten Irak'ta Sürpriz Ziyaret ve Kürtlere Destek Mesajı

23.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi sabahı Irak’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Reuters haber ajansı Pence’in Trump’ın Irak’tan asker çekme kararı sonrası Kürtlere destek ve ülkede devam eden olaylarla ilgili son durumu görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini bildirdi

Pence'ten Irak'ta Sürpriz Ziyaret ve Kürtlere Destek Mesajı

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumartesi sabahı Irak’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Reuters haber ajansı Pence’in Trump’ın Irak’tan asker çekme kararı sonrası Kürtlere destek ve ülkede devam eden olaylarla ilgili son durumu görüşmek üzere Bağdat’a gittiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı’nın güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmayan kısa gezisinde iki ilk durağı Bağdat oldu. Orduya ait kargo uçağıyla El Esat Hava Üssü’ne inen Pence, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yle yaptığı telefon görüşmesinde gündem ülkede Ekim ayından beri devam eden ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolardı. Pence, Abdülmehdi’nin şiddet olaylarını önlemek ve demokrasinin parçası olan barışçı protestocuları korumak ve saygı gösterme sözü verdiğini söyledi.

ABD’li yetkililer, Iraklı liderin Pence’in daveti üzerine ABD üssüne gitmek istemediği, Pence’in de güvenlik gerekçesiyle Bağdat’ın merkezine gitmemesi nedeniyle görüşmenin telefonda gerçekleştiğini açıkladı.

Irak’ta Ekim ayının başından beri devam eden protesto gösterilerinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Bağdat başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösterilerini sürdüren halk, ülkede yaygınlaşan yoksulluk ve yolsuzlukları protesto ederek yönetimi istifaya çağırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta başında yaptığı açıklamada, göstericilerin ölümüne, yaralanmasına neden olan ve yolsuzluğa karışan Iraklı yöneticilere yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişti.

Pence’in Irak’ta ikinci durağı Erbil oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yle görüşen Başkan Yardımcısı’nın, ABD’nin Kürt birliklere destek ve ortaklık mesajı verdiği açıklandı.

Pence, Trump adına ABD ve Kürt halkının ateş hattındaki bölgede kurdukları güçlü bağları koruma yönündeki mesajını vurguladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye’den asker çekme kararı, sonrasında Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD’de hem demokrat hem de Cumhuriyetçi partiden tepki görüyor.

Mike Pence eşi Karen’la birlikte gelecek hafta Perşembe günü olan Şükran Günü öncesinde El Esat Üssü’ndeki Amerikan askerlerine hindi ve geleneksek Şükran Günü yemeği de ikram etti.

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